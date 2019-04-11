Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием

Личную жизнь певица не комментирует и не называет имя своего возлюбленного, хотя СМИ давно приписывают Насте роман с продюсером Потапом. Ранее певица заявляла, что влюблена и мечтает о детях. Настя лишь говорит, что все она сказала между строк в новой песне «Обещаю».