Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием

Популярная певица Настя Каменских удивила поклонников нарядом невесты. Горячая красотка появилась в белом платье на концерте «Вечер премьер с Катей Осадчей». Для презентации своей новой песни она выбрала корсет, расшитый жемчугом, с длинной юбкой с воланами, с высоким разрезом, открывающим стройные ножки. В этом наряде Каменских смотрелась, как невеста. А может и вправду скоро замуж выйдет?
Личную жизнь певица не комментирует и не называет имя своего возлюбленного, хотя СМИ давно приписывают Насте роман с продюсером Потапом. Ранее певица заявляла, что влюблена и мечтает о детях. Настя лишь говорит, что все она сказала между строк в новой песне «Обещаю».
«Я презентовала очень особенную песню. Особенную, потому что она наполнена самыми нежными чувствами. Надеюсь, что, услышав ее, вы почувствуете сердцем, что я хотела сказать между строк», — заинтриговала Настя Каменских, выступающая на сцене под именем NK.