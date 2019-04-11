Как же ему повезло! В Сети обсуждают фото молодой супруги Цекало топлес

27 марта Цекало и Эрвин вместе посетили церемонию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), где произвели настоящий фурор.

Александр и Дарина выглядели очень счастливыми, с удовольствием позировали фотографам и даже целовались перед камерами.

Фото и видео пары с этого мероприятия вмиг разлетелись по Интернету и вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Судя по комментариям, многие - в основном, конечно, женщины - считают этот союз странным и не верят в искренность чувств возлюбленной Цекало, ну а мужская половина подписчиков, естественно, восхищается ее красотой и искренне завидует Александру.

И вот Дарина еще больше разожгла эту зависть, выложив в свой закрытый профиль в Instagram откровенное фото, на котором позирует по пояс обнаженной.

Несмотря на то, что самые пикантные места девушка прикрыла руками, ее поклонники назвали снимок «горячим», а саму Эрвин - «самой сексуальной художницей».

Кстати, по словам Александра, он очень счастлив с новой супругой: «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить», - признался он в одном из интервью.

ФОТО: скриншот instagram.com/darina.ervin

Напомним, в конце 2018 года в прессе появились слухи о новом романе Александра Цекало, хотя на тот момент он, как все полагали, состоял в браке.

В январе этого года продюсер сообщил о своем разводе с сестрой популярной певицы Веры Брежневой Викторией Галушко, с которой прожил в браке 10 лет,

и представил поклонникам новую избранницу - 27-летнюю красавицу-модель и актрису Дарину Эрвин (настоящая фамилия девушки - Сапарова).