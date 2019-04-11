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  • В честь таллиннского клуба...? Графиня Копли выбрала для дочери необычное имя

В честь таллиннского клуба...? Графиня Копли выбрала для дочери необычное имя

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Ingrid Mänd

ФОТО: Instagram

Эстонский репер Андрус Элбинг и его возлюбленная Ингрид Мянд, которые недавно стали родителями, выбрали для дочери очень необычное имя...

О рождении ребенка стало известно в начале апреля. Ингрид и Андрус не стали скрывать новость от фанатов и поделились ей в своих Instagram. 

А несколько часов назад молодая мать опубликовала в Instagram Stories фото официального документа, на котором значится имя девочки - Венус Эльбинг.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Отметим, что Venus (или Венера) является богиней красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания в римской мифологии. Но вызывает это имя и еще одну ассоциацию... Ведь в центре Таллинна также есть известный Venus Club. 

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