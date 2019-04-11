В честь таллиннского клуба...? Графиня Копли выбрала для дочери необычное имя

Эстонский репер Андрус Элбинг и его возлюбленная Ингрид Мянд, которые недавно стали родителями, выбрали для дочери очень необычное имя...
О рождении ребенка стало известно в начале апреля. Ингрид и Андрус не стали скрывать новость от фанатов и поделились ей в своих Instagram.
А несколько часов назад молодая мать опубликовала в Instagram Stories фото официального документа, на котором значится имя девочки - Венус Эльбинг.
Отметим, что Venus (или Венера) является богиней красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания в римской мифологии. Но вызывает это имя и еще одну ассоциацию... Ведь в центре Таллинна также есть известный Venus Club.