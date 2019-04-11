В честь таллиннского клуба...? Графиня Копли выбрала для дочери необычное имя

О рождении ребенка стало известно в начале апреля. Ингрид и Андрус не стали скрывать новость от фанатов и поделились ей в своих Instagram.

А несколько часов назад молодая мать опубликовала в Instagram Stories фото официального документа, на котором значится имя девочки - Венус Эльбинг.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst