Что за неопрятный вид...? Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла зрителей

В новом развлекательном шоу Аллы Довлатовой отметилась телеведущая, актриса Юлия Меньшова. Причем предстала в совершенно неожиданном образе.
Звездные гости регулярно появляются в эфире "Русского радио" на шоу Аллы Довлатовой. Изюминкой развлекательной передачи становятся так называемые "танцульки", когда Аллу и ее очередного гостя снимают в студии, исполняющих различные движения под совершенно неожиданную музыку. На сей раз настала очередь Юлии Меньшовой.
Популярная телеведущая появилась в студии в черных свободных брюках, пиджаке в тон и светлой рубашке. Завершили образ белые кеды с красными шнурками и очки в темной оправе. Юлия Меньшова продемонстрировала, что может прекрасно танцевать. "Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!" Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Юлия Меньшова, опубликовав видео своих с Аллой Довлатовой "танцулек" в Instagram.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. По какой-то причине не все оценили по достоинству танцевальные способности телеведущей. "Можно иногда подурачиться, но не надо это выставлять напоказ. Не ожидала от Юли этого. Можно подумать, две хорошо принявших бабы", "Вы меня извините конечно, но что происходит с людьми? Где адекватность в поведении?", "Какой ужас! Юля, ну вам-то это зачем?", – раскритиковали некоторые поклонники.