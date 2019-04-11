Что за неопрятный вид...? Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла зрителей

Популярная телеведущая появилась в студии в черных свободных брюках, пиджаке в тон и светлой рубашке. Завершили образ белые кеды с красными шнурками и очки в темной оправе. Юлия Меньшова продемонстрировала, что может прекрасно танцевать. "Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!" Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Юлия Меньшова, опубликовав видео своих с Аллой Довлатовой "танцулек" в Instagram.