Первый блин комом: колесо обозрения в Т1 отправилось в свой первый рейс и застряло

Один из тех, кому удалось попасть на второй рейс колеса обозрения, рассказал Limon, как все было на самом деле.

«Первый раз колесо запустили, несколько гондол поднялись наверх и застряли. Застряли минут на 30. Потом их спустили. Какое-то время не могли открыть дверцы гондол, люди снова ждали. Говорили, что гондолы отапливаются, но ничего подобного не было. Народ был перемерзший, но некоторые решили, что такой получасовой завис - явление нормальное.

Я был во второй партии ожидающих и стоял среди многих на крыше. Мы стояли в рубашках, костюмах, женщины были в вечерних платьях и на шпильках, у кого бокалы в руках, у кого бутылки, было дико холодно. Но паники не было, народ шутил, многие были подвыпившие. Нам вынесли пледы, включили горелки. Вообще человек 300 было в очереди. Я оказался в первой сотне. На колесе 27 гондол, каждая рассчитана на шесть человек. ВИПовские кабинки - на четыре. Я зашел в гондолу, нас подняли наверх, мы там зависли на полминуты, и нас сразу же опустили. Колесо даже не сделало полный круг.

Таави Аас был почетным гостем, но он не прокатился. Камеры сняли, что он там. Не знаю, может, и не было задачи прокатиться, а цель была - чисто символические посидеть в гондоле.