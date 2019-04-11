Чт, 11.04.2019
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Засосет, так засосет! Вот он - первый в истории снимок черной дыры

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Фотография черной дыры

ФОТО: скриншот с youtube.com

Снимок сделан в галактике М87 на расстоянии 55 млн световых лет от нашей планеты. Фотографию получили с помощью глобальной сети радиотелескопов, пишет Knife.media.

Первые документальные подтверждения были добыты исследователями в рамках многолетних наблюдений.

Ученые отмечают, что черная дыра является абсолютным монстром и ее размеры пугают. Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 примерно в 6,5 млрд раз тяжелее Солнца. Черная дыра в центре Млечного пути весит примерно в тысячу раз меньше — 4 млн солнечных масс. Как сама черная дыра, так и вещество вокруг могут вращаться, говорят ученые. 

Снимки, представленные учеными, стали первым официальным доказательством того, что такие объекты вообще существуют. Ранние обсуждения о черных дырах базировались исключительно на теории.

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