Галерея: смотрите, как богатые и знаменитые гуляют на ВИП-открытии колеса обозрения в Таллинне

Гостей будут веселить артисты, музыканты, естественно, как обычно бывает на таких мероприятиях, рекой будут литься напитки для взрослых. Безусловно, не обойдется и без романтических поездок на колесе обозрения.

Официально для простых жителей города колесо обозрения откроется в четверг, 11 апреля, в 12:00. 27 кабинок будут поднимать туристов и местных жителей на высоту 120 метров. В мире существует лишь 5 таких же торговых центров, все они находятся в Азии.