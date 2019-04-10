Ср, 10.04.2019
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  • Галерея: смотрите, как богатые и знаменитые гуляют на ВИП-открытии колеса обозрения в Таллинне

Галерея: смотрите, как богатые и знаменитые гуляют на ВИП-открытии колеса обозрения в Таллинне

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T1 Mall of Tallinna vaateratta avamine.

ФОТО: Madis Sinivee

Колесо обозрения на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn, наконец-то, прошло все проверки и готово к использованию. Сегодня владельцы Super Skypark пригласили красивых и знаменитых на торжественное ВИП-открытие, которое продлится до самой ночи. 

Гостей будут веселить артисты, музыканты, естественно, как обычно бывает на таких мероприятиях, рекой будут литься напитки для взрослых. Безусловно, не обойдется и без романтических поездок на колесе обозрения. 

Официально для простых жителей города колесо обозрения откроется в четверг, 11 апреля, в 12:00. 27 кабинок будут поднимать туристов и местных жителей на высоту 120 метров. В мире существует лишь 5 таких же торговых центров, все они находятся в Азии. 

Смотрите галерею с сегодняшнего ВИП-открытия вверху новости!

ФОТО: Super Skypark

ФОТО: Konstantin Sednev

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