Лев Лещенко рассказал, сколько абортов сделала его первая жена

В своих мемуарах Лев рассказал, как познакомился со своей первой женой: «Стою за кулисами, жду своего выхода на сцену, а передо мной выступает с исполнением романсов одна из наших студенток — очаровательная девушка, которую никогда до этого не видел. Не скрою, что она произвела на меня впечатление: высокая, стройная блондинка с большими серыми глазами и низким волнующим меццо-сопрано».

Абдалова и Лещенко учились в ГИТИСе. Девушка была на два курса старше. По словам Аллы, еще в студенчестве Лев был завидным женихом.

«Он был очень кудрявым, как барашек. Лева впервые меня проводил, но мы общались долгое время на «вы». А потом на праздничном октябрьском концерте встретились. Оба пели, потом он снова меня проводил до квартиры, но мы даже не поцеловались. Предложение он делал так — сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили. Жили мы с его родителями», - поделилась Алла с порталом Starhit.

Поначалу влюбленные вместе исполняли песни «Старый клен», «Песня о Москве», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Снегопад», которые стали хитами. Но через какое-то время творческая ревность дала о себе знать.

«Алла работала в оркестре Утесова, была его примой, но ей хотелось развиваться дальше, тем более что мои успехи казались ей гораздо выше, и это ее если не расстраивало, то уж точно угнетало. Подобная обстановка в доме была невыносима, поэтому после ссор и выяснений отношений мы решили разъехаться», - рассказал Лещенко.

Но была еще одна особенно болезненная причина для их разрыва - Абдалова четыре раза делала аборт, потому что не хотела детей. Певец признался, что несмотря на развод в 1976 году, спустя год пара снова хотела сойтись, но в это время состоялась встреча Льва с Ириной, которая изменила их жизнь.