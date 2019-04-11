Лучше курить, чем употреблять в пищу эти продукты

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой «Федерал Пресс» , эксперты утверждают, что от курения ежегодно умирает примерно семь млн. человек, а вредная еда уносит на тот свет гораздо больше – порядка 11 млн.

На первом месте по вредоносности стоит соль. Она уносит около трех млн. человек, которые злоупотребляли ею. Недостаток цельного зерна забирает столько же. Меньше уносит недостаток фруктов в рационе (2 млн). Конечно, еда убивает не напрямую. Последствия употребления вредной пищи: диабет, некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания.