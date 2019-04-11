Чт, 11.04.2019
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Лучше курить, чем употреблять в пищу эти продукты
Стастика смертности неумолима

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Соль

ФОТО: Enrico Mantegazza / PantherMedia / Enrico Mantegazza

Ученые сообщают, что есть продукты, которые гораздо опаснее курения. И, тем не менее, их никто не запрещает.

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой «Федерал Пресс», эксперты утверждают, что от курения ежегодно умирает примерно семь млн. человек, а вредная еда уносит на тот свет гораздо больше – порядка 11 млн.

На первом месте по вредоносности стоит соль. Она уносит около трех млн. человек, которые злоупотребляли ею. Недостаток цельного зерна забирает столько же. Меньше уносит недостаток фруктов в рационе (2 млн). Конечно, еда убивает не напрямую. Последствия употребления вредной пищи: диабет, некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания. 

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