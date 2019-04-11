11 апреля - день, удачный для всех. Проснись и пой, Овен!

Овен

Пусть девизом сегодня будет призыв к себе «Проснись!». Настало время действовать, чтобы жить стало интереснее и вкуснее. Смело начинайте новое и отказывайтесь от скучного и старого. Возможно, пришла пора сменить стрижку и гардероб. И очень полезно сегодня для вас музыкальное сопровождение — включайте погромче и даже не стесняйтесь подпевать.

Телец

Звезды подсказывают, что сегодня вы будете хозяйственны и всем довольны. Позвольте событиям течь своим чередом и не меняйте накануне намеченный курс. Поверьте — время для подвигов еще настанет, а пока насладитесь тем, что имеете. Остерегайтесь сегодня критиков кем бы они ни были: «выпьют» жизненные силы.

Близнецы

Если работаете, то проявите себя так, чтобы заметило начальство или партнеры. Если нет — отправьтесь к кому-нибудь в гости или просто погулять вне зависимости от погоды. Однако воздержитесь от крупных покупок: на следующий день окажется что это не, что хотели. Это же касается и романтических новых знакомств — последствия разобьют ваше сердце.

Рак

Ваш общий прогноз советует заняться здоровьем. Удачным будет выбор программы спортивных тренировок или витаминов. Прислушайтесь к ощущениям: велика вероятность, что даст о себе знать болевая точка, которую и понадобится лечить в будущем. Будьте великодушны к родным, они обидят вас случайно, по глупости.

Лев

Жить в стремительном, как бег газели, ритме победителя — это прекрасно. Но иногда нужно просто остановиться и глубоко вздохнуть… чувствуете? Так пахнет весна и самоуважение. Оглянитесь на достигнутое, похвалите себя и немного расслабьтесь — вы заслужили пирожное в кафешке или немного времени в одиночестве. А еще это отличный день для планирования будущего, так что мечтайте!

Дева

Настало время исполнить мечту или хотя бы поклясться себе сделать это. Сегодня подходящий день для пересмотра бюджета и финансов вообще — вам по силам больше зарабатывать и экономить. Но главное правило дня — улыбка. Дарите ее миру без повода, именно сегодняшнее ваше позитивное психоэмоцональное состояние станет залогом внутренней гармонии и успеха на несколько недель вперед.

Весы

Обращайте внимание на мелочи — в них скрыто важное для вас послание от звезд. Вероятно, что пришло время присушиваться к детальному гороскопу — карьеры, питания, финансов, здоровья. Сделайте вывод из рекомендаций астрологов. И не забывайте сегодня утепляться — подхватить простуду проще, чем кажется.

Скорпион

Последуйте утреннему настроению: полны ли вы сил или ленивы? Ведь это совет от ваших подсознания и интуиции. Также обратите сегодня внимание на то, как привыкли тратить время: сегодня удачный момент, чтобы пересмотреть свой рабочий график.

Стрелец

Неожиданная прибыль или известие, на которое уже не рассчитывали — вот две большие вероятности этого дня. А еще кто-то или что-то возьмется испытывать ваше терпение. Не поддавайтесь. И задумайтесь о том, не слишком ли много вы взваливаете обязательств на себя к выгоде окружающих (даже если это собственная семья)? Нужно жить и для себя.

Козерог

Хороший, буквально излучающий мудрость звезд день для вас, когда нужно задуматься — не успускаете ли вы за суетой повседневности нечто важное? И совершенно точно вечер следует провести с близкими — например, можно посмотреть вместе кино с миской конфет.

Водолей

Вы слишком напряжены в последнее время, но это можно исправить, сосредоточившись на каком-нибудь легком хобби. А чтобы соответствовало духу весны, пусть это будет, например, оригами или раскраска-антистресс. Также сами звезды рекомендуют вам постепенно начать планировать летний отпуск.

Рыбы