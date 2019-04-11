Блогер разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придется работать

На эмоциях блогерша также призналась, что раньше работала проституткой и не хочет к этому возвращаться. «Я должна заплатить за колледж $20 тыс., и пока я этого не сделаю, то не могу вернуться к учёбе. Я была неудачницей, прежде чем добилась популярности. У меня нет квалификации, и я никогда не смогу найти нормальной работы».