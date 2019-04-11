Блогер разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придется работать
Несмотря на потоки слез, Джесси смогла объяснить, что у нее нет образования, а работа в офисе не для нее. Эту смешуню для многих историю рассказывает Лайф.
Девушка, на которую было подписано 113 000 пользователей в Instagram, устроила истерику после того, как еt аккаунт удалили по неизвестной причине. Джесси Тейлор не стала мелочиться и записала целое видео, где в слезах объяснила, что социальные сети — это единственный подходящий для неё способ заработка, сообщает LadBible.
«Я знаю, что людям нравится видеть, как я падаю вниз и становлюсь к ним ближе. Но работа по девять часов в день — это не для меня. Я в Лос-Анджелесе и не хочу быть такой, как все».
На эмоциях блогерша также призналась, что раньше работала проституткой и не хочет к этому возвращаться. «Я должна заплатить за колледж $20 тыс., и пока я этого не сделаю, то не могу вернуться к учёбе. Я была неудачницей, прежде чем добилась популярности. У меня нет квалификации, и я никогда не смогу найти нормальной работы».