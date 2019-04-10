Уже завтра в Таллинне покажут комедию «Жених из шкафа»: звезды российского ТВ шлют Эстонии привет
Спектакль пройдет 15 августа в столичном Центре русской культуры.
Автор пьесы: Лилия Моцарь
Режиссер: Игорь Письменный
«Жених из шкафа» – уморительно смешная комедия о деспотичной мамаше и ее затюканной дочке, мечтающей выскочить замуж. Какого ей выбрать жениха – такого же затюканного, как она сама? А может вспомнить про свою первую любовь?! На все дело случая...
Помимо увлекательной истории, вас ждет блистательный актерский состав:
Светлана Рожкова, Валентина Коркина, Виктор Остроухов, Игорь Письменный, Александр Якин и Юлия Куварзина.
Завтра🎉 премьера 🎈 нашего ❤️ #женихизшкафа в Таллине!!! Мы 👻 рады, что приехали 🤗 к вам с нашим ☘️ новым, весёлым 🤪 и добрым 😇 спектаклем!!! Нашу афишу смотрите в 👉 сториз 🤓!!! @stanislav.volkov_official спасибо за приглашение ☺️) #юлиякуварзина #женихизшкафа #светланарожкова #валентинакоркина #викторостроухов #александрякин #игорьписьменный #ялюблюсвоюработу #таллин2019 #спектакльвталлине #премьеравталлине #спасиботаллин