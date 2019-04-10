Братья и сестры российских знаменитостей, о которых вы ничего не знали

Дима (Билан) и Анна Белан

Дима и Анна Белан ФОТО: Instagram

23-летняя Аня Белан решила пойти по стопам старшего брата и построить карьеру певицы. Она даже выпустила пару песен, а Дима Билан всячески поддерживает сестру в начале ее пути. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе и учится на режиссера.

Данила и Егор Козловские

Данила и Егор Козловские ФОТО: Instagram

К сожалению, о брате Козловского информации мало. По своим убеждениям он не жалует современные гаджеты, поэтому у него нет профилей в соцсетях. Но среди проектов, которыми занимался Егор, были интерактивная азбука с дополненной реальностью и интерактивное пособие для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

Тимур (Тимати) и Артем Юнусовы

Тимати и Артем Юнусовы ФОТО: Instagram

Артем на три с половиной года младше своего брата Тимура. Друзья говорят, что парни очень друг на друга похожи характерами — оба упрямые и активные. Как и Тимати, Артем проявил себя в музыкальной сфере, став популярным исполнителем — DJ Temniy. Сейчас Артем и Тимур помогают друг другу в музыке и бизнесе.

Вера Брежнева и ее сёстры Галина, Анастасия и Виктория Галушки

Вера Брежнева с сестрами ФОТО: Instagram

О сестрах Веры Брежневой известно мало — все три женщины предпочитают вести непубличный образ жизни и даже закрыли профили в соцсетях. По имеющейся информации, старшая — Галя — уехала жить заграницу, а одна из двойняшек, Вика, десять лет была замужем за Александром Цекало.

Павел и Ольга Воля

Павел Воля с сетрой Ольгой ФОТО: Instagram

Об Ольге, младшей сестре Павла Воли, известно, что она отучилась в родном городе Пензе на экономическом факультете. Потом переехала в Москву и некоторое время работала по профессии, а затем переучилась на гримера и устроилась в Comedy Club — сперва администратором, а затем и гримером. У Ольги есть муж и сын Платон.

Максим и Дмитрий Галкины

Максим и Дмитрий Галкины ФОТО: Instagram

Дмитрий, старший брат Максима, довольно непубличный человек, хоть помимо прочего и занимается продюсерской деятельностью — он является одним из учредителей продюсерского центра «Центум». Дмитрий окончил военное училище, а сейчас считается довольно успешным бизнесменом.

Анатолий и Игорь Чубайсы

Анатолий и Игорь Чубайсы ФОТО: Instagram