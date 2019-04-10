Фото: Екатерина Гусева решилась на смелый эксперимент

Екатерина Гусева получила известность после выхода многосерийного фильма "Бригада". Далее последовало еще несколько киноработ, благодаря которым за ней плотно закрепился образ драматической актрисы. Тем удивительнее выглядит новый фильм, в котором снялась Екатерина. Это семейная комедия "Домовой".

Гусева пояснила, почему решилась на эксперимент с амплуа. "Я устала от трагедий на экране и на сцене, была вымотана, выпотрошена тяжелыми обстоятельствами, в которые меня постоянно погружали. Это уже было невыносимо. Чувствовала, что моего сердца не хватает, силы на исходе", – цитирует популярную актрису Teleprogramma.pro.

Партнерами Екатерины Гусевой стали маленькая Александра Политик и... коты. "На площадке друг друга сменяли около пяти-шести котов – все из Театра Куклачева. Это была одна большая рыжая, полосатая семья. Родственники дублировали друг друга. Вся съемочная группа подстраивалась под их режим. У котов по часам было расписано кормление, тихий час", – рассказала артистка.

У мурлык был даже собственный райдер. Они снимались только в первой половине дня, потому что на вторую были запланированы спектакли в театре. Интересно, что под возраст кинодочери Екатерины Гусевой подходит ее родная наследница Анна. Однако артистка убеждена, что той в кино делать нечего – во всяком случае, пока.