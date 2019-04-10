Шикарный автомобиль супруги Джигана: какую машину выбрала Оксана Самойлова?

Избранница известного артиста знает толк в хороших автомобилях и выбирает Rolls-Royce Wraith.

Впервые этот автомобиль представительского класса был выпущен компанией Rolls-Royce Motor Cars в 2013 году. Его прототипом стал небезызвестный Rolls-Royce Ghost, получивший заслуженный успех у любителей авто класса люкс. Стоит заметить, что на самом деле история модели началась в 1938 году, но, разумеется, в то время автомобиль был совсем другим, и его выпуск смог обрести вторую жизнь только спустя 75 лет, пишет Autozvuk-info.ru.

С момента выпуска первой модели и по сей день кузов автомобиля практически не претерпел изменений. Сохранились с 2013 года и размеры двухдверного купе: его длина составляет 5269 мм, ширина — около 1950 мм, а высота ровно 1557 мм. При таких размерах колёсная база Rolls-Royce Wraith насчитывает 3112 мм. Модель действительно очень громоздкая, и не каждый автолюбитель согласится с тем, что она подходит женщине, но сама Оксана Самойлова так не считает.

Снимок иллюстративный Rolls-Royce Wraith Black Badge ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Каждая из моделей начиная с Rolls-Royce Wraith 2013 комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач под названием ZF 8HP90. Под капотом автомобиля расположился мощнейший двенадцатицилиндровый турбированный двигатель объёмом 6,6 л. Его мощность составляет рекордные для Rolls-Royce 632 л. с. Обладая такими параметрами, Wraith способен разгоняться до сотни всего за 4,6 секунды при массе в 2360 кг!

Салон Rolls-Royce Wraith выполнен в классическом для производителя стиле — присутствует натуральная кожа, вставки из дерева, а также потолок, стилизованный под звёздное небо. Эта особенность перекочевала в Wraith из знаменитой модели под названием Phantom. Приборная панель выглядит весьма эргономично и не имеет ни единой лишней детали — внутри Rolls-Royce выглядит таким же строгим и презентабельным, как и снаружи.

Стоит заметить, что цена данного автомобиля под стать его качеству — заоблачная. В зависимости от цвета кузова, комплектации и отделки интерьера Rolls-Royce Wraith может обойтись своему покупателю в сумму от 340 тысяч евро до 425 тысяч евро.