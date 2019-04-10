Видео: Лолита заслушалась стихами Солы Моновой и свалилась со стула

Адвокат Сергей Жорин выложил в сторис своего Instagram любопытное видео — на нем Лолита Милявская сидит на стуле и слушает стихотворение в исполнении поэтессы Солы Моновой. После очередной строчки про «базовые вещи» Милявская падает на пол.

Вдобавок Жорин опубликовал фото с Милявской и Солой Моновой, подписчики припомнили в комментариях про падение.

— В номинации «падение года» побеждает Лолита Милявская! Аплодисменты, господа. Обожаю эту женщину! просто ЛУЧШАЯ!

— Вот и выложил Жорин компромат на Лолиту, никто бы и не узнал, что она упала со стула, будучи в хорошем лалалайла!

— Компромата наснимали вчера.