Видео: Лолита заслушалась стихами Солы Моновой и свалилась со стула
Поэтесса так исполнила стихи, что Милявская оказалась на полу, рассказывает Пятый канал.
Адвокат Сергей Жорин выложил в сторис своего Instagram любопытное видео — на нем Лолита Милявская сидит на стуле и слушает стихотворение в исполнении поэтессы Солы Моновой. После очередной строчки про «базовые вещи» Милявская падает на пол.
Вдобавок Жорин опубликовал фото с Милявской и Солой Моновой, подписчики припомнили в комментариях про падение.
— В номинации «падение года» побеждает Лолита Милявская! Аплодисменты, господа. Обожаю эту женщину! просто ЛУЧШАЯ!
— Вот и выложил Жорин компромат на Лолиту, никто бы и не узнал, что она упала со стула, будучи в хорошем лалалайла!
— Компромата наснимали вчера.
— Норм так стул пошатнулся.