Что туристы забывают в отелях: доходит до смешного

Что гости чаще всего забывают в отеле, рассказал мой знакомый, бывший владелец гостиницы в ялтинском Приморском парке, пишет Zen.Yandex.ru.

Первое и самое простое — это банные принадлежности. Личные шампуни, бритва, собственное полотенце, пляжные мелочи.

Люди забывают купальники, панамы, сланцы, крем для загара. Конечно, за такими пустяками никто возвращаться из аэропорта не будет.

Ситуация осложняется, когда в номере забыты документы, билеты на самолет, деньги, ценные украшения. В этом случае потревожить служащих отеля придется. За время пребывания в гостинице постояльцы разбрасывают по углам медикаменты, зарядные устройства, сами гаджеты, книги. И если наличие дорогущего смартфона, ноутбука или планшета владелец обязательно проверит перед выездом, то о зарядках, таблетках и журнале он может даже не вспомнить.

Это все обычные вещи, потере которых никто не удивляется. Но случаются и курьезы. Периодически гости в панике возвращаются в отель за любимыми домашними питомцами, которых брали на отдых. Одежда для кошечек или собак, игрушки для животных в тот же список.

Кое-кто привозит в отель растения в горшках (бывают и такие оригиналы), какие-то коллекции, возможно связанные с хобби. Карнавальные, а может ролевые костюмы?..

Все это чуть позже почему-то не складывается в чемодан, а остается на память владельцам гостиницы. Кто-то умудряется забыть вставную челюсть или протез. Но это уже из разряда своеобразных ужастиков.

Одним словом, забыть на отдыхе можно все, в том числе и собственного ребенка. Такие прецеденты тоже случались. Родители так спешат, что надеются друг на друга, а в результате малыш остается в номере.

Смешного мало, но факты имели место быть. Не будьте рассеянными! Увозите домой все, что пару недель назад привезли, и плотнее набивайте карманы гостиничным добром. Не стесняйтесь.