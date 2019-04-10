Почему вредно хранить яйца в дверце холодильника: ответ удивит

В издании Nation News ученые опубликовали результаты экспериментов, согласно которым дверца холодильника в любом случае является потенциально опасной для хранения яиц. В основном потому, что температура там никогда не бывает стабильно низкой из-за постоянного открывания дверцы в течение дня. Даже если яйца ничем не заражены, такие перепады приводят к ускорению порчи яиц – в них преждевременно запускается процесс гниения.

Менеджер по маркетингу одной из компаний Влатка Лейк советует хранить яйца в магазинной упаковке на средней полке, либо в ящике. Но главное, держать их подальше от других продуктов, особенно имеющих устойчивый запах: скорлупа яиц пористая, она легко впитывает в себя запахи, отчего яйцо может быстро прийти в негодность. То же Nation News пишет, что скорлупа средней величины яйца содержит 17 000 микроскопических пор, через которые яйца впитывает все запахи. Чтобы этого не происходило, лучше хранить яйцо не просто на средней полке, а в магазинной упаковке, которая препятствует проникновению запахов, да и сам продукт дольше остается свежим.