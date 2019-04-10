Врачи нашли в глазу у девушки четыре живые пчелы, которые питались ее слезами

29-летняя Хэ из Тайваня пропалывала на кладбище могилу одного из членов своей семьи, как почувствовала жжение в глазу. Девушка решила, что в него просто попала земля с сорняков. Она сразу же промыла глаз, но легче ей не стало. Вечером под веком жжение усилилось, и девушка направилась в больницу.

Во время обследования офтальмолог пришёл в замешательство. Потом на пресс-конференции он рассказал, как заметил под микроскопом в глазу Хэ что-то, похожее на ножки насекомого. Аккуратно потянув за них, доктор Хунг Чи-Тинг вытащил из глаза девушки четырех живых пчёл — галиктид.