Фотоновость: трудно поверить, что в этой квартире в Москве живет Михаил Галустян

Родители шоумена живут небогато. Их двухкомнатная квартира расположена в хрущевском доме. Из окон родительского дома частенько выглядывает четвероногий друг Михаила, пес по кличке Бучо.

Апартаменты телезвезды соответствуют уровню среднестатистической московской семьи. Михаил признается, что не так давно осуществил последний платеж по ипотеке. До приобретения недвижимости, приходилось арендовать жилье, которое тоже было лишено шика.

ФОТО: http://remkasam.ru

Цену собственной недвижимости Галустян скрывает. Известно, что квартира находится на высоком этаже, откуда открывается потрясающий вид на Москву.

Обстановка на кухне ничем не примечательна: темная мебель гармонично сочетается со светлыми оттенками штор и стен. Треугольный стол позволяет компактно разместиться семье из нескольких человек.

ФОТО: http://remkasam.ru

В гостиной преобладают светлые оттенки. Стены выкрашены в белый цвет, украшает комнату большой угловой диван. Со вкусом подобран тюль кофейного цвета, добавляющий уют залу.

Из-за ограниченного пространства, в одной из комнат пришлось установить гладильную доску. Жена артиста может наглаживать рубашки, смотря любимые передачи по ТВ.

Санузел в квартире просторный. В углу ванной расположена полукруглая душевая кабина. Стены украшены бежевым кафелем.

ФОТО: http://remkasam.ru

Несмотря на то, что апартаменты российского шоумена достаточно скромны, в них витает неподдельная уютная атмосфера.