Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и похоронил ее во дворе

Как сообщает Daily Mail, по версии следствия, Роджерс избил 36-летнюю женщину после того, как та сообщила, что хочет расстаться с ним и вернуться к мужу. Он ударил Найгл молотком в машине не менее восьми раз. После этого принес тело жертвы в свой дом, еще несколько раз ударил ее и, убедившись, что она мертва, похоронил на заднем дворе.

Роджерс уничтожил все вещи Найгл, отмыл орудие убийства и машину, чтобы скрыть преступление.

Поначалу мужчина дал ложные показания, отметив, что высадил Найгл в баре после полуночи. Позднее выяснилось, что его данные не сходятся с записями камер наблюдения: на них видно, что женщина села во внедорожник около двух часов ночи. Роджерс заявил, что в машине Найгл начала его бить, — он заплакал, а затем напал на нее. Однако в итоге преступник признался в содеянном.