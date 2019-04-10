В точку! Самые жадные знаки Зодиака, которые за мелочь удавятся

Все знаки Зодиака можно разместить по местам в рейтинге жадности.

Стрелец – 12 место

Деньги к Стрельцам приходят так же легко, как и уходят. Они самые настоящие транжиры, но тратят они эти средства не только на себя, а по большей части на окружающих. Стрелец никогда не пройдёт мимо просящего милостыню, всегда окажет материальную помощь нуждающемуся. С деньгами этот знак расстаётся с завидной лёгкостью и не жалеет о растратах.

Водолей – 11 место

Водолеям крайне сложно даётся процесс накопления денег. Средства уплывают сквозь пальцы, но всегда находят применение. Водолеи очень добрые и тратят кровные на пользу обществу. Если понадобилась помощь, идти нужно к этому знаку, он не откажет в материальном спонсорстве.

Лев – 10 место

Львы достаточно тщеславные особы, они ценят свой внешний вид и то, кем они кажутся окружающим. Они готовы отдать последнюю копейку, чтобы выглядеть в глазах других людей презентабельно, перспективно, дорого. Мужчины-Львы делают дорогие подарки своим любимым. Всё их поведение говорит о королевской и щедрой натуре.

Овен – 9 место

Это те люди, которые умеют совмещать щедрость и бережливость. Они не скупятся на подарки и помощь, но делают это с некоторой продуманностью. Они умеют правильно вкладывать деньги и прежде тщательно всё взвешивают до принятия решения.

Весы – 8 место

В этом знаке совмещается два аспекта: бережливость и транжирство. С особым удовольствием они тратят чужие деньги или те, что подарили. Свои заработанные средства они предпочитают откладывать и тратить только на себя.

Скорпион – 7 место

Самый продуманный знак зодиака, который тратится с радостью лишь в том случае, если это поможет ему подняться в обществе и прославить себя самым щедрым и богатым человеком.

Близнецы – 6 место

В большинстве случаев Близнецы работают на публику. Прилюдно они готовы отдать последнюю рубашку, но при личной беседе могут и отказать нуждающемуся.

Рыбы – 5 место

Этот знак очень сильно зависит от настроения. В один день они готовы спустить всю зарплату на друзей в баре, в другой – не дадут и воды из-под крана.

Телец – 4 место

Тельцы самолюбивы и считают, что их обществом должны наслаждаться другие люди. Они не гнушаются быть альфонсами или выступать в роли содержанок. Этот факт не бьёт по их самолюбию. Сами же тратиться на других они не торопятся.

Раки – 3 место

Это очень бережливый знак зодиака. Назвать их скупыми нельзя, потому что в нужную минуту они придут на помощь и дадут материальные блага. Но попусту транжирить деньги не любят, стараются принести каждый заработанный рубль в семью.

Дева – 2 место

Девы очень любят себя и тратят деньги в основном на собственные нужды. Вкладывая копеечку в другого, они чувствуют себя не своей тарелке и не понимают, зачем это нужно делать.

Козерог – 1 место