Ану Саагим в Рийгикогу от Зеленых не попала и решила дальше носить шубы, но с одним условием…

Выдвигавшая свою кандидатуру на выборах от партии Зеленых светская львица Ану Саагим, которая некоторое время назад заявляла, что отказалась носить натуральный мех, свое решение пересмотрела.
Теперь Ану допускает меховые изделия в своем гардеробе, но с одним условием – животные должны быть выращены на воле.
Саагим, которая борется за закрытие звероферм в Эстонии, на передачу «Ringvade» канала ETV пришла в соболиной шубе. Саагим отметила, что эта шуба старомодна.
«Мы видим такие шубы на улицах у каждой старухи. Я больше не хочу быть старухой», – смело заявила 57-летняя светская львица.
То, что теперь Саагим может себе позволить помимо дизайнерских изделий из искусственного меха, – это модные дубленки, которые изготовлены из меха животных, которые росли на воле. Также Саагим добавила, что после того, как она стала сторонницей Зеленых, она, помимо пушной продукции звероферм, отказалась от вождения и мяса.