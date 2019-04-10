Ану Саагим в Рийгикогу от Зеленых не попала и решила дальше носить шубы, но с одним условием…

Теперь Ану допускает меховые изделия в своем гардеробе, но с одним условием – животные должны быть выращены на воле.

Саагим, которая борется за закрытие звероферм в Эстонии, на передачу «Ringvade» канала ETV пришла в соболиной шубе. Саагим отметила, что эта шуба старомодна.

«Мы видим такие шубы на улицах у каждой старухи. Я больше не хочу быть старухой», – смело заявила 57-летняя светская львица.