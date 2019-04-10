«У нас уникальное чувство»: Мария Куликова проговорилась об отношениях с Максимом Авериным
По словам актрисы, у них с актером всего лишь теплые дружеские отношения, хотя молва и приписывает им роман на съемочной площадке сериала «Склифосовский», пишет Teleprogramma.pro.
Звезда сериала Мария Куликова стала гостьей программы «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников во время эфира заявил, что многие фанаты сериала уже давно поженили ее с актером Максимом Авериным, с которым они вместе играют в этом проекте.
«У нас платоническое уникальное чувство. Мы его проносим через всю жизнь с гордостью. Мы знакомы очень много лет», — сказала Мария Куликова.
Интересно, что Куликова не стала распространяться во время программы о своем новом молодом человеке, отношения с которым у нее начались в прошлом году. Судя по всему, звезда просто боится спугнуть свое счастье. Собственно, этот тезис она и подтвердила в дальнейшем. «Я с годами тоже становлюсь мудрее. Мы с моим бывшим мужем Денисом Матросовым очень много рассказывали о нашей жизни. Порой нужно было помолчать. Считаю, что это было нашей ошибкой. Зато я уверена, что наш развод, который случился несколько лет назад, сделал в итоге счастливым сразу четырех людей. Дениса и его нынешнюю спутницу жизни, и меня с моим молодым человеком», — заявила актриса.