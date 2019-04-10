«У нас уникальное чувство»: Мария Куликова проговорилась об отношениях с Максимом Авериным

Однако Корчевников на этом не успокоился. Он стал допытываться у звезды, как Аверин относится к новому возлюбленному Куликовой. «Максим очень мудрый человек. Он лишний раз свое мнение по этому вопросу не высказывает. Главное — мое мнение», — сказала она.

Интересно, что Куликова не стала распространяться во время программы о своем новом молодом человеке, отношения с которым у нее начались в прошлом году. Судя по всему, звезда просто боится спугнуть свое счастье. Собственно, этот тезис она и подтвердила в дальнейшем. «Я с годами тоже становлюсь мудрее. Мы с моим бывшим мужем Денисом Матросовым очень много рассказывали о нашей жизни. Порой нужно было помолчать. Считаю, что это было нашей ошибкой. Зато я уверена, что наш развод, который случился несколько лет назад, сделал в итоге счастливым сразу четырех людей. Дениса и его нынешнюю спутницу жизни, и меня с моим молодым человеком», — заявила актриса.