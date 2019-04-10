Девушка чудом уклонилась от летящего топора, который отскочил от стены

В тот день Эйнсли Рей вместе со своим бойфрендом решили попробовать что-нибудь новое, и их выбор пал на метание топора. Влюблённые отправились в развлекательный центр в Нью-Йорке, однако никто даже предположить не мог, чем обернётся эта затея.

Девушка метнула топор, но, вместо того чтобы застрять в доске, он отскочил обратно. К счастью, Эйнсли успела среагировать и вовремя нагнулась. Иначе всё могло обернуться куда печальнее.