Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

На операционных системах Windows рекомендуется извлекать USB-накопители безопасным способом. Пользователей обычно пугали тем, что если извлечь флешки или внешние жесткие диски быстро, то можно повредить накопитель либо получить высокий риск потери данных на нем. Microsoft официально заявила, что начиная с версии 1809 флешки в Windows 10 можно отсоединять без нажатия кнопки "безопасное извлечение" благодаря появлению новой функции "быстрого удаления".

Политика по умолчанию для Windows 10 заключается в использовании параметра "Повышенная производительность", при котором операционная система может кэшировать операции записи на внешнее устройство, увеличивая скорость передачи данных. Использование "Безопасное извлечение устройства" обеспечивало завершение всех кэшированных операций, защищая данные при извлечении диска – вот и весь секрет этой операции.

В Windows 10 теперь появилось два режима работы со съемными накопителями: "Быстрое удаление" и "Оптимальная производительность". Начиная с версии 1809 в Windows 10 предпочтительным считается именно первый вариант, если иное не было определено пользователем.