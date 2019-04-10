Эстонская красавица Диана Харпова снялась совершенно обнаженной, показав великолепную фигуру

Современный боди-арт просто поражает воображение, ведь художники используют весь свой талант и создают поистине восхитительные шедевры. По словам Дианы, "это был очень крутой проект с очень творческими людьми. Сама подготовка заняла пять часов, а непосредственно съемка - десять минут".

Как возникла идея съемки? "Так сложилось, что я от рождения обделен даром рисования, - говорит фотограф Максим Стекольщиков. - Поэтому те идеи, которые рождаются у меня в голове, я прошу воплощать других людей, талантливых. Как-то, находясь в очередном поиске интересных локаций для съемок, я обратил внимание на кучу заброшенных строений недалеко от Таллинна, где многочисленные полуразрушенные стены стали полигоном для юных граффити-художников. Сразу же вспомнилась давняя мечта вывести боди-арт из студии и вписать его в окружающую среду. Написал знакомой художнице Юле Лебедь, прислал ей свое видение будущей фотографии и образцы самых интересных граффити. Юлия сразу загорелась идеей".