Что скрывается за этими стенами... Посреди города стоит заброшенное похоронное бюро

Сегодня, если ввести в строку поиска фразу «Похоронное бюро Моултона и Кайла (Джексонвилль, США)», справка Google встретит вас красным баннером с надписью «Закрыто навсегда». Это небольшое здание, расположенное в самом центре Джексонвилля, молчаливо ожидает своей участи, обрастая городскими легендами...

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

Заброшенное похоронное бюро, которому уже более 150 лет, сейчас выглядит как декорация для съемок классического триллера: разваливающиеся от сырости и старости гробы, стоящие посреди каждой второй комнаты, химикаты для бальзамирования, а остальные вещи разбросаны так, будто владельцы и работники покидали это место в панике...

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

Черная плесень поглотила стены, а сколотые плитки от разрушенных потолков покрывают прогнивший пол. Здание было построено в 1856 году и на данный момент оно не подлежит ремонту.

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

Единственными относительно нетронутыми вещами здесь являются большие пустые гробы, стеклянные банки с химикатами и черный катафалк Кадиллак.

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

После того как пять лет назад новые владельцы переехали в более просторное помещение, здание забросили и оно быстро начало разрушаться из-за суровых погодных условий и отсутствия ухода за ним.

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

Здание сильно пострадало во время катастрофического урагана «Ирма» в прошлом году. Это было сильнейшее наводнение, обрушившееся на этот район с середины 1854 года...