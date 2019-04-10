Дочь Валерии экстренно прооперировали
Накануне 25-летней Анне Шульгиной неожиданно стало плохо. Певицу экстренно доставили в одно из столичных медучреждений, где было решено провести срочную операцию. Дочь Валерии только отошла от наркоза и уже думает о работе, рассказывает Starhit.ru.
Резкое недомогание заставило Анну Шульгину обратиться к врачам. В больнице Анне провели срочную операцию, правда, пока певица не рассказывает, какой диагноз ей поставили специалисты. «Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», — поделилась дочь Валерии с поклонниками и опубликовала фото, сделанное в клинике.
Едва восстановившись после хирургического вмешательства, Анна стала думать о работе.
После операции Анна придерживается диетического питания. Так, за сутки ей было разрешено съесть только бульон. «Когда на первый прием пищи за сутки ты смотришь, как на божество!» — отметила Шульгина.
Анна Шульгина после операции
Поклонники поддерживают певицу, желают сей скорейшего выздоровления. По мнению большинства из них, хороший аппетит Анна говорит о том, что она идет на поправку. Возможно, Шульгина позже расскажет, что именно стало причиной экстренной госпитализации.