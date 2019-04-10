Ср, 10.04.2019
Пользователь YouTube раскрыл хитрость, как можно бесплатно поесть в McDonald’s СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь Валерии экстренно прооперировали
Звездная семья в шоке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анна Шульгина

ФОТО: Instagram

Накануне 25-летней Анне Шульгиной неожиданно стало плохо. Певицу экстренно доставили в одно из столичных медучреждений, где было решено провести срочную операцию. Дочь Валерии только отошла от наркоза и уже думает о работе, рассказывает Starhit.ru.

Резкое недомогание заставило Анну Шульгину обратиться к врачам. В больнице Анне провели срочную операцию, правда, пока певица не рассказывает, какой диагноз ей поставили специалисты. «Никто не думал-не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», — поделилась дочь Валерии с поклонниками и опубликовала фото, сделанное в клинике.

Едва восстановившись после хирургического вмешательства, Анна стала думать о работе. 

Анна Шульгина после операции

ФОТО: Instagram

«Только отошла от наркоза, — продолжила она. — Все хорошо, с каждым бывает. Спасибо за теплые слова. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами».

После операции Анна придерживается диетического питания. Так, за сутки ей было разрешено съесть только бульон. «Когда на первый прием пищи за сутки ты смотришь, как на божество!» — отметила Шульгина.

Анна Шульгина после операции

Instagram

Поклонники поддерживают певицу, желают сей скорейшего выздоровления. По мнению большинства из них, хороший аппетит Анна говорит о том, что она идет на поправку. Возможно, Шульгина позже расскажет, что именно стало причиной экстренной госпитализации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ