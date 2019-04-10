Дочь Валерии экстренно прооперировали

После операции Анна придерживается диетического питания. Так, за сутки ей было разрешено съесть только бульон. «Когда на первый прием пищи за сутки ты смотришь, как на божество!» — отметила Шульгина.

Анна Шульгина после операции Instagram

Поклонники поддерживают певицу, желают сей скорейшего выздоровления. По мнению большинства из них, хороший аппетит Анна говорит о том, что она идет на поправку. Возможно, Шульгина позже расскажет, что именно стало причиной экстренной госпитализации.