Ср, 10.04.2019
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Горячая штучка!: Анна Плетнева сразила подписчиков соблазнительным фото

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Анна Плетнева

ФОТО: Instagram

Солистка группы «Винтаж» опубликовала в Instagram откровенный снимок, который вызвал шквал комплиментов, пишет Пятый канал.

Анна Плетнева

ФОТО: Instagram

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок. В 41 год мать двоих детей выглядит, словно супермодель, и не стесняется демонстрировать свою фигуру в самых откровенных нарядах. Она часто позирует с минимумом одежды на теле, чем вызывает шквал комплиментов со стороны поклонников.

Звезда сразила фанатов фотографией в черном кружевном боди и белом жакете. Утонченный образ исполнительницы очаровал подписчиков. Не скупясь на теплые слова, пользователи оставили под публикацией артистки сотни восторженных комментариев.

— Горячая, как шашлык, только снятый с мангала.

— Какой контраст! Мать всея контраста.

— Конфетка!

— Как всегда шикарная. Тут можно без слов даже. Самая-самая. Люблю всем сердцем и душой, — написали фолловеры.

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