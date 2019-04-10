Горячая штучка!: Анна Плетнева сразила подписчиков соблазнительным фото

Анна Плетнева ФОТО: Instagram

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок. В 41 год мать двоих детей выглядит, словно супермодель, и не стесняется демонстрировать свою фигуру в самых откровенных нарядах. Она часто позирует с минимумом одежды на теле, чем вызывает шквал комплиментов со стороны поклонников.

Звезда сразила фанатов фотографией в черном кружевном боди и белом жакете. Утонченный образ исполнительницы очаровал подписчиков. Не скупясь на теплые слова, пользователи оставили под публикацией артистки сотни восторженных комментариев.

— Горячая, как шашлык, только снятый с мангала.

— Какой контраст! Мать всея контраста.

— Конфетка!