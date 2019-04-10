Аж мурашки по коже: в этом месте в самом центре Таллинна навсегда задержался Советский Союз
Если вы прогуляетесь в сторону пассажирского порта в Таллинне, то совсем недалеко от терминала D по улице Лоотси, 8 найдете серое здание, в котором на втором этаже расположилась советская камера пыток. Снаружи ничто не предвещает беды, но вот внутри за свою жизнь придется побороться.
После того, как вы подниметесь на второй этаж, вам завяжут глаза и отправят за решетку. Одного из компании тут же посадят на электрический стул. Спасти его сможет лишь общая внимательность, командная работа и эрудированность. Когда спасен один, выбраться нужно всем. На пути предстоят сложные задачи, испытания и неприятная атмосфера камеры пыток.
Это мы рассказываем о квесте «Камера Пыток», который совсем недавно посетила редакция портала Limon.ee, а теперь туда может сходить каждый из вас. Предприятие СССР Põgenemistoad дает каждому из вас шанс приобрести билет и испытать себя и своих друзей на прочность. Не забудьте, что лучше в этот квест идти компанией от 2 до 4 человек.
Описание комнаты:
Вопрос не в том, виноваты ли вы. Вы уже приговорены. И хотя настоящим виновником является кто-то другой, он наслаждается свободой, а вас по очереди направляют в электрическое кресло. Под присмотром охранников, вам придётся пустить электрический шок своему другу. Вы сдадитесь, погибните или найдёте выход?
Время игры - 60 минут!
Смотрите галерею и непременно отправляйтесь в камеру пыток за острыми ощущениями.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия - в окошке ниже.