Аж мурашки по коже: в этом месте в самом центре Таллинна навсегда задержался Советский Союз

После того, как вы подниметесь на второй этаж, вам завяжут глаза и отправят за решетку. Одного из компании тут же посадят на электрический стул. Спасти его сможет лишь общая внимательность, командная работа и эрудированность. Когда спасен один, выбраться нужно всем. На пути предстоят сложные задачи, испытания и неприятная атмосфера камеры пыток.

Это мы рассказываем о квесте «Камера Пыток», который совсем недавно посетила редакция портала Limon.ee, а теперь туда может сходить каждый из вас. Предприятие СССР Põgenemistoad дает каждому из вас шанс приобрести билет и испытать себя и своих друзей на прочность. Не забудьте, что лучше в этот квест идти компанией от 2 до 4 человек.

Описание комнаты:

Вопрос не в том, виноваты ли вы. Вы уже приговорены. И хотя настоящим виновником является кто-то другой, он наслаждается свободой, а вас по очереди направляют в электрическое кресло. Под присмотром охранников, вам придётся пустить электрический шок своему другу. Вы сдадитесь, погибните или найдёте выход?

Время игры - 60 минут!

Смотрите галерею и непременно отправляйтесь в камеру пыток за острыми ощущениями.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!