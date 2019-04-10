Они проедят мозг! Четыре знака Зодиака, которые обожают выносить мозг себе и не только

Девы - чемпионы по выносу мозга себе и мастера по выносу его кому то еще. Но! Девы этого никогда не делают просто так. Всегда есть какая то причина. Если это касается других. Себе же выносить мозг этот знак может выносить мозг часами и со вкусом. Как правило для этого тоже есть повод, но не всегда разумный.

Например, Дева может пустить под откос хороший день просто потому, что будет капать себе на мозги и заморачивать о том, что надо что-то делать, что то решать, вместо того чтобы просто наслаждаться.

Для некоторых Дев выходной - это отдельный вынос мозга. Потому что они патологически не умеют расслабляться и получать удовольствие. Вот такая вот упрямая, деятельная натура.

Непревзойденные мастера по выному мозга - Близнецы. Они могут с чувством, с толком, с расстановкой поедать разум собеседника чайной ложечкой. Не всегда, конечно, а по настроению. Которое иногда у них чем то напоминает шквальный ветер: налетит, вынесет и полетит дальше. Возможно, с перерывами на легкий скандал или кофе с плюшками.

Не то чтобы Овны уж очень сильно выносили... Просто иногда их упрямство и задор иь милая привычка делать из простого сложное приравнивается к филигранному выноса мозга. Овен не столько вынесет мозг, сколько заспамит. При этом будет действовать как самый натуральный троянский вирус - загадит максимум места в голове, до которого сможет дотянуться.