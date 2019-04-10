Джей Ло выбрала слишком короткий костюм для нового клипа, показав абсолютно все

Дженнифер Лопес совместно с рэпером French Montana выпустила клип на песню Medicine ("Лекарство"). За несколько дней видео успело набрать более 3,5 млн просмотров на YouTube.

Поклонников певицы больше всего впечатлило белое боди, которое она надела для съёмок в зеркальной комнате. Наряд, обнажающий всё то, за что Джей Ло так знаменита, доказывает: в свои 49 она по-прежнему в восхитительной форме!

В клипе она катается на карусели в полупрозрачном наряде и ковбойской шляпе, танцует в зеркальной комнате и даже демонстрирует отточенные движения на пилоне. Танцевать у шеста певица научилась во время подготовки к съёмкам в фильме "Мошенницы".