Равшана Куркова ради роли в кино поправилась на семь килограммов (ФОТО)

В прошлом году 38-летняя звезда снялась в Голливуде, а еще вышла на одну театральную сцену с народным артистом Евгением Мироновым.
Актрисе предложили сняться в киноленте известного голливудского режиссера Рэйфа Файна «Нуреев. Белый ворон». Можно было предположить, что артистке предложили сыграть изящную балерину, однако ей досталась роль матери главного героя. Ради этой роли Равшане пришлось набрать семь килограммов.
«Если честно, то к нынешним изменениям фигуры я отношусь весьма спокойно. Для меня это – часть профессии. В настоящее время мой вес вернулся к изначальной отметке», – говорит звезда.
Актриса была немного огорчена тем, что не успела пересечься с Сергеем Полуниным, который, как и она, принимал участие в этом проекте.