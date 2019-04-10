Равшана Куркова ради роли в кино поправилась на семь килограммов (ФОТО)

Актрисе предложили сняться в киноленте известного голливудского режиссера Рэйфа Файна «Нуреев. Белый ворон». Можно было предположить, что артистке предложили сыграть изящную балерину, однако ей досталась роль матери главного героя. Ради этой роли Равшане пришлось набрать семь килограммов.

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«Если честно, то к нынешним изменениям фигуры я отношусь весьма спокойно. Для меня это – часть профессии. В настоящее время мой вес вернулся к изначальной отметке», – говорит звезда.