Фото: секс-символ 90-х Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

На фото актриса стоит возле пальмы в красном бикини, демонстрирующем ее подтянутую фигуру. Не каждая женщина может похвастаться идеальной формой в 61 год, но только не Елена Кондулайнен.

За свою актерскую карьеру Кондулайнен снялась во множестве кинокартин. Одна из них — «Сто дней до приказа» — запомнилась зрителям откровенной сценой, в которой актриса предстала полностью обнаженной. Для СССР такой эпизод был чрезвычайно смелым. В 1990 году, когда фильм вышел в прокат, это вызвало небывалый ажиотаж. Именно эта роль принесла Елене Кондулайнен известность.