Ср, 10.04.2019
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  • Фото: секс-символ 90-х Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

Фото: секс-символ 90-х Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

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Елена Кондулайнен

ФОТО: SERGEI CHIRIKOV / EPA

Известная актриса Елена Кондулайнен опубликовала пляжные фото, сделанные на отдыхе в Доминиканской республике. Знаменитая блондинка приурочила пост к своему дню рождения. Фотографии демонстрируют, что признанный секс-символ все еще остается в великолепной форме.

На фото актриса стоит возле пальмы в красном бикини, демонстрирующем ее подтянутую фигуру. Не каждая женщина может похвастаться идеальной формой в 61 год, но только не Елена Кондулайнен.

Елена Кондулайнен

ФОТО: Instagram

За свою актерскую карьеру Кондулайнен снялась во множестве кинокартин. Одна из них — «Сто дней до приказа» — запомнилась зрителям откровенной сценой, в которой актриса предстала полностью обнаженной. Для СССР такой эпизод был чрезвычайно смелым. В 1990 году, когда фильм вышел в прокат, это вызвало небывалый ажиотаж. Именно эта роль принесла Елене Кондулайнен известность.

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