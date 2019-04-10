Ср, 10.04.2019
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  • Фото: похорошевшая Нюша взбудоражила фанатов снимком без лифчика

Фото: похорошевшая Нюша взбудоражила фанатов снимком без лифчика

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Нюша.

ФОТО: Instagram

Певица Нюша опубликовала пикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.

Артистка опубликовала в Instagram новое фото. Она запечатлена в кожаной куртке, надетой на голое тело. 

Так откровенно вокалистка анонсировала выход нового проекта. Артистка сообщила, что в ближайший месяц она вернется к работе. Более того, фанатов ждет большой сюрприз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Прямо сейчас работаю над проектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная и очень неожиданная работа…" – заинтриговала звезда своих подписчиков, пишет Дни.ру.

Отметим, что некоторые фолловеры идею певицы Нюши не оценили. По их мнению, пикантные снимки неуместны, если речь идет о работе. Мол, привлекать внимание к своей персоне необходимо талантом, а не оголенными частями тела.

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