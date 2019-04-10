Фото: похорошевшая Нюша взбудоражила фанатов снимком без лифчика

Певица Нюша опубликовала пикантный снимок. Некоторые интернет-обыватели посчитали его неуместным.
Артистка опубликовала в Instagram новое фото. Она запечатлена в кожаной куртке, надетой на голое тело.
Так откровенно вокалистка анонсировала выход нового проекта. Артистка сообщила, что в ближайший месяц она вернется к работе. Более того, фанатов ждет большой сюрприз.
"Прямо сейчас работаю над проектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная и очень неожиданная работа…" – заинтриговала звезда своих подписчиков, пишет Дни.ру.
Отметим, что некоторые фолловеры идею певицы Нюши не оценили. По их мнению, пикантные снимки неуместны, если речь идет о работе. Мол, привлекать внимание к своей персоне необходимо талантом, а не оголенными частями тела.