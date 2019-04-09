Стал известен список приглашенных на юбилейное торжество Аллы Пугачевой

Уже больше полугода продолжается подготовка к 70-летию Аллы Борисовны, которое она отмечает 15 апреля.

«Мы не понимаем, когда она спит, — рассказывает подруга Примадонны, дизайнер Мила Ставицкая. — Алла ведь и режиссер, и сценарист, и кулинар — мастер на все руки. Поэтому то составляет меню, то согласовывает оформление кулис. Ни одна деталь не ускользнет из-под ее зоркого контроля».

Сначала праздник хотели устроить на подмосковной даче Александра Буйнова, где часто любят собираться Пугачева и компания. Там есть все для проведения масштабного банкета — и открытая веранда, и даже сцена. Но потом решили все-таки не возлагать больших надежд на хорошую погоду и перенесли мероприятие в один известный ресторан на Рублевке.

15 апреля Алле Борисовне скажут теплые слова в узком семейном кругу, а через несколько дней состоится грандиозная вечеринка, ведущим которой, разумеется, станет супруг Примадонны — Максим Галкин. Планируется, что ужин пройдет в формате капустника: юбилярше вручат подарки, произнесут поздравления и тосты в ее честь.

В качестве гостей Алла Борисовна хочет видеть всех, с кем судьба сводила ее на протяжении многих лет. Это поэты и композиторы, написавшие для нее хиты, — Илья Резник, Карина Филиппова, Игорь Николаев, Александр Зацепин, врачи, которые не раз помогали поддерживать здоровье, а также друзья из разных сфер — от политики до шоу-бизнеса: Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Галина Волчек, Борис Краснов, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Алишер, Олеся Судзиловская. Будут и самые близкие: Кристина Орбакайте с детьми Никитой, Дени и Клавдией, Алина Редель, Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином, Николай Басков, Александр Буйнов с супругой Аленой, Валентин и Марина Юдашкины и многие другие.

Большинство из них также придут и на юбилейный концерт «P.S. Алла Пугачева», который состоится 17 апреля в Кремле. Билеты в партер сейчас продаются за баснословные деньги: цены достигают 3 500 евро. Часть мест находится в руках перекупщиков, рассчитывающих неплохо нажиться на таком событии.

За инженерную часть и частично режиссуру мероприятия отвечает один из ведущих профессионалов в этой области — Кирилл Косенко. Он был техническим продюсером церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014-м, управлял продакшеном ледового шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко, а также выполнял функции технического директора Инаугурации президента России в 2008 и 2012 годах.

«С Аллой Борисовной я сотрудничаю впервые, — поделился со «СтарХитом» Косенко. — Для меня принять участие в таком концерте — это нечто особенное. Пугачева — уникальный человек, выдающийся. Работать с ней непросто. Но рад, что все наши комментарии она воспринимает, с чем-то соглашается, где-то настаивает на своем видении. Вообще, ей не нужны какие-то масштабные декорации, обрамление… На сцене достаточно ее одной».

«Очень хочу воспитать их и увидеть, что получились хорошие детишки», — говорит Примадонна // Фото: Instagram