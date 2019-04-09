Самые важные месяцы 2019 года для каждого знака Зодиака – какие и почему

Поскольку на дворе уже апрель, то стоит поговорить о том, чего нам ждать уже ближе к лету. Разумеется, у многих «зимних» знаков зодиака удачные месяцы были, собственно, зимой. Поэтому не стоит сбрасывать их со счетов.

Апрель – однозначно время Тельцов и Овнов, вы можете просить у этого месяца все, что захотите, и он подарит вам это. В целом, для всех знаков он хорош и беспроблемен. Если вы устали, он даст вам прийти в себя, если мечтаете решить личные проблемы, то можете не сомневаться в успехе, если готовы брать новые высоты – то тем более, дерзайте.

Родившимся же в апреле повезет больше других, и это логично. Правда, одни могут пережить все перемены в этом месяце, а другие – только подойти к ним. Не переживайте, если все, что вы хотели, не случилось в апреле, значит, произойдет позже.

Май – а это уже очень счастливый месяц для Весов и Близнецов. Вы давно ждали, когда начнет везти и вам, и вот начинается этот прекрасный период. Правда, продлится он и в июне, сейчас – только начало всего хорошего в вашей жизни.

А вот про кого точно следует сказать, так это про Львов. У вас наступает время перелома, окончания трудного периода и переход в более легкий, удачный, счастливый, который будет длиться вплоть до осени. Ждите помощи, поддержки и подарков, как от жизни, так и от близких людей.

Июнь – опять же время удачи для Весов и Близнецов. И главное, в чем вам повезет, это отношения с людьми и личная жизнь. Если вы одиноки, то начало лета будет прекрасным временем, чтобы найти того самого человека, который вам так нужен.

Козероги в июне смогут исполнить свою сокровенную мечту о материнстве, поэтому, если пока что этого еще не случилось, можете надеяться на этот месяц, он вообще очень хорошо подходит для начала всего, что связано с семьей и отношениями.

Июль – а это уже более сложный месяц, когда удача от знаков Зодиака, рожденных зимой и весной, переходит к «летним» и «осенним». Многие важные дела завершаются, вопросы закрываются, вам удается то, что не давалось долгое время. Этот месяц может подарить удачу в личной жизни Водолеям, особенно если вы давно уже одиноки и никак не можете найти свою половинку. Козерогам же июль дарит удачу в тех делах, которые в будущем могут принести вам большой успех.

Август – это месяц царствования Львов и начала прекрасного периода для Дев. Вот теперь вы можете по-настоящему развернуться и начать такие масштабные дела, что все будут только диву даваться, какие же вы способные и талантливые. Все только начинается, вы именно те знаки Зодиака, кому будет везти еще несколько месяцев после.

Сентябрь – у Дев может произойти резкий скачок в жизни, вы поменяете все, можете даже уехать из страны. Любовь может встретиться вам именно в этом месяце. Но от чувств до начала отношений может пройти пара месяцев.

Октябрь – месяц, который будет удачным для всех знаков Зодиака. Грядут улучшения в делах у карьеристов и мир в отношениях у всех. Если ранее над вами нависала какая-то проблема, то октябрь может все это развеять.

В делах невероятно успешны Водолеи, Львы, Раки, Девы, Овны. В этом месяце своим самые крепкие и серьезные отношения могут начать Рыбы и Скорпионы. Поначалу вы даже испугаетесь того, какими сильными будут чувства, и как быстро и удачно все будет складываться.