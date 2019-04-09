ТОП-30: известные эстонцы, у которых есть в Эстонии или в мире двойники (ГАЛЕРЕЯ)

В мире уже почти 8 миллиардов человек, поэтому совершенно не удивительно, что у каждого из нас есть хоть 1 двойник, человек, как две капли воды похожий на нас самих. Портал Limon.ee представляет вашему вниманию подборку 30 эстонских знаменитостей, у которых нашлись двойники.