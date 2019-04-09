ТОП-30: известные эстонцы, у которых есть в Эстонии или в мире двойники (ГАЛЕРЕЯ)

В мире уже почти 8 миллиардов человек, поэтому совершенно не удивительно, что у каждого из нас есть хоть 1 двойник, человек, как две капли воды похожий на нас самих. Портал Limon.ee представляет вашему вниманию подборку 30 эстонских знаменитостей, у которых нашлись двойники.
Политик Таави Рыйвас и американский лингвист Джон Макуортер
Певица Ленна Куурма и американская актриса Хайден Панеттьери
Кинодеятель Кен Саан и норвежский певец Александр Рыбак
Политик Свен Сестер и американский актер Том Сайзмор
Политик Тунне Келам и американский кинопродюсер Роджер Корман
Солист группы Must Hunt Фредди Томингас и американский актер Кори Фельдман
Гитарист группы Propeller Айн Вартс и легендарный кинорежиссер Альфред Хичкок
Телеведущий Мярт Койик и звезда «Один дома» Маколей Калкин
Политик Валдо Рандпере и киноактер Эд О’Нилл
Певица Диана Варик и главред Elu24 Керту Юккум
Политик Раймонд Кальюлайд и рэпер Lancelot из группы 5miinust
Ведущий Ханнес Вырно и американский актер Джош Бролин
Ведущий радио Elmar Лаури Херманн и актер Роберт Паттинсон
Телеведущая Кеэ Абель и радиоведущая Кристи Тиммер
Музыкант и певец Даниэль Леви Вийнласс и поп-певец Джастин Бибер
Актеры Прийт Пиус и Мэтт Дэймон
Ведущая радио Elmar Кристийна Краус и певица Сандра Нурмсалу
Политик Пеэтер Эрнитс и герой из «Звездных войн»
Insta-модели Лиза Линд и Тэмми Хэмброу
Рон Нымм и рэпер nublu
Копьеметатель Маргус Кирт и рэпер Reket
Радиоведущий Аллан Роозилехт и американский актер Микки Рурк
Актрисы Марта Лаан и Софи Тернер
Актеры Юхан Ульфсак и Хейден Кристенсен
Актеры Райн Тольк и Тим Рот
Певица Анне Вески и бывшая первая леди США Хилари Клинтон
Биатлонист Янно Прантс и британский актер Маккензи Крук
Юло Исберг и американский актер Майкл Китон
Певец Райт Сохкин и американский актер Фрэн Кранц
Актеры Мярт Пиус и Прийт Пиус