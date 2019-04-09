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  • ТОП-30: известные эстонцы, у которых есть в Эстонии или в мире двойники (ГАЛЕРЕЯ)

ТОП-30: известные эстонцы, у которых есть в Эстонии или в мире двойники (ГАЛЕРЕЯ)

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Kuulsad teisikud: Rõivas ja McWhorter, Varik ja Jukkum, Ernits ja Palpatine.

ФОТО: Elu24 kollaaž

В мире уже почти 8 миллиардов человек, поэтому совершенно не удивительно, что у каждого из нас есть хоть 1 двойник, человек, как две капли воды похожий на нас самих. Портал Limon.ee представляет вашему вниманию подборку 30 эстонских знаменитостей, у которых нашлись двойники. 

Политик Таави Рыйвас и американский лингвист Джон Макуортер

Taavi Rõivas ja John McWhorter.

ФОТО: Postimees/Scanpix/Kuvatõmmis videost

Певица Ленна Куурма и американская актриса Хайден Панеттьери

Lenna Kuurmaa ja Hayden Panettiere.

ФОТО: Postimees/SIPA/Scanpix

Кинодеятель Кен Саан и норвежский певец Александр Рыбак

Ken Saan ja Alexander Rybak.

ФОТО: Postimees/Sputnik/Scanpix

Политик Свен Сестер и американский актер Том Сайзмор

Sven Sester ja Tom Sizemore.

ФОТО: Postimees/AP/Scanpix

Политик Тунне Келам и американский кинопродюсер Роджер Корман

Tunne Kelam ja Roger Corman.

ФОТО: Postimees/AFP/Scanpix

Солист группы Must Hunt Фредди Томингас и американский актер Кори Фельдман

Freddy Tomingas ja Corey Feldman.

ФОТО: Kuvatõmmis videost/Zuma Press/Scanpix

Гитарист группы Propeller Айн Вартс и легендарный кинорежиссер Альфред Хичкок 

Ain Varts ja Alfred Hitchcock.

ФОТО: Sakala/AKG/Scanpix

Телеведущий Мярт Койик и звезда «Один дома» Маколей Калкин

Märt Koik ja Macaulay Culkin.

ФОТО: ERR/AP/Scanpix

Политик Валдо Рандпере и киноактер Эд О’Нилл

Valdo Randpere ja Ed O'Neill.

ФОТО: Postimees/PA Pictures/Scanpix

Певица Диана Варик и главред Elu24 Керту Юккум

Diana Varik ja Kertu Jukkum.

ФОТО: Toni Läänsalu

Политик Раймонд Кальюлайд и рэпер Lancelot из группы 5miinust

Raimond Kaljulaid ja Lancelot.

ФОТО: Postimees/Scanpix

Ведущий Ханнес Вырно и американский актер Джош Бролин

Hannes Võrno ja Josh Brolin.

ФОТО: Postimees/Reuters/Scanpix

Ведущий радио Elmar Лаури Херманн и актер Роберт Паттинсон 

Lauri Hermann ja Robert Pattinson.

ФОТО: Postimees/AFP/Scanpix

Телеведущая Кеэ Абель и радиоведущая Кристи Тиммер

Kee Abel ja Kirsti Timmer.

ФОТО: Erakogu

Музыкант и певец Даниэль Леви Вийнласс и поп-певец Джастин Бибер

Daniel Levi Viinalass ja Justin Bieber.

ФОТО: Postimees/Goff Photos/Scanpix

Актеры Прийт Пиус и Мэтт Дэймон

Priit Pius ja Matt Damon.

ФОТО: Postimees/Capital Pictures/Scanpix

Ведущая радио Elmar Кристийна Краус и певица Сандра Нурмсалу

Kristiina Kraus ja Sandra Nurmsalu.

ФОТО: Eesti Laul/Instagram

Политик Пеэтер Эрнитс и герой из «Звездных войн»

Peeter Ernits ja imperaator Palpatine.

ФОТО: Tartu Postimees/Robert Grant/Scanpix

Insta-модели Лиза Линд и Тэмми Хэмброу

Liza Lind ja Tammy Hembrow.

ФОТО: Instagram

Рон Нымм и рэпер nublu

Ron Nõmm ja nublu.

ФОТО: Kanal 2

Копьеметатель Маргус Кирт и рэпер Reket

Magnus Kirt ja Reket.

ФОТО: Valgamaalane/Postimees/Scanpix

Радиоведущий Аллан Роозилехт и американский актер Микки Рурк 

Allan Roosileht ja Mickey Rourke.

ФОТО: Postimees/AFP/Scanpix

Актрисы Марта Лаан и Софи Тернер

Marta Laan ja Sophie Turner.

ФОТО: Postimees/Zuma Press/Scanpix

Актеры Юхан Ульфсак и Хейден Кристенсен

Juhan Ulfsak ja Hayden Christensen.

ФОТО: Postimees/Capital Pictures/Scanpix

Актеры Райн Тольк и Тим Рот

Rain Tolk ja Tim Roth.

ФОТО: Postimees/Robert Grant/Scanpix

Певица Анне Вески и бывшая первая леди США Хилари Клинтон

Anne Veski ja Hillary Clinton.

ФОТО: Postimees/Reuters/Scanpix

Биатлонист Янно Прантс и британский актер Маккензи Крук

Janno Prants ja Mackenzie Crook.

ФОТО: Postimees/SIPA/Scanpix

Юло Исберг и американский актер Майкл Китон 

Ülo Isberg ja Michael Keaton.

ФОТО: Postimees/AFP/Scanpix

Певец Райт Сохкин и американский актер Фрэн Кранц

Rait Sohkin ja Fran Kranz.

ФОТО: Postimees/Capital Pictures/Scanpix

Актеры Мярт Пиус и Прийт Пиус

Märt Pius ja Priit Pius.

ФОТО: Postimees/Scanpix

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