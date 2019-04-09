Этому тесту уже 100 лет, но он по-прежнему может многое рассказать о вас
Эта картинка - не просто рисунок с оптической иллюзией, а удивительно точный тест, который помогает людям разобраться в себе вот уже более столетия. То, какого представителя фауны человек увидел на этом двойственном изображении, открывает правду о его творческих способностях, а также об особенностях характера и работы мозга, пишет Fb.ru.
Посмотрите на картинку на главном фото. Кого вы увидели первым - кролика или утку? Через несколько мгновений всматривания вы, вероятно, увидите их обоих. Чем быстрее вы обнаружите обоих животных, тем более развиты у вас творческие способности.
Если вы увидели утку. Теперь стоит подробно рассмотреть, какое значение скрывается за увиденным первым животным. Первой видят утку настоящие идеалисты, всегда стремящиеся найти в людях добро. Они подсознательно пытаются разрешить все проблемы, которые хоть как-то связаны с теми, кто им дорог и близок. Окружающие воспринимают таких людей как спокойных и сдержанных, и далеко не все знают, какой драйв и страсть скрываются у них внутри. Обычно этот внутренний "кураж" находит выражение в творчестве. Произведения, созданные такими людьми, восхищают, а творческий потенциал автора не имеет границ. Обычно это очень эмоциональные люди (даже если они не выставляют свои чувства напоказ).
Первым видят кролика люди с научным складом ума. Критические и рациональные размышления - их главная сила и стимул к действию. Таких людей отличает мощный интеллект, уверенность в себе и страстная любовь к фактам, новым знаниям и т. д. Это реалисты, видящие мир таким, какой он есть. И это виденье разжигает в них желание узнать, а главное - понять, как устроена эта Вселенная. Это стремление к изучению и познанию - их ключевая страсть. Они склонны к долгому анализированию и обязательно рассмотрят все возможные варианты, прежде чем принять какое-либо решение. Мозг у них всегда властвует над сердцем. Излишне подчеркивать, что именно такие люди совершают все научные прорывы и открытия.