Этому тесту уже 100 лет, но он по-прежнему может многое рассказать о вас

Посмотрите на картинку на главном фото. Кого вы увидели первым - кролика или утку? Через несколько мгновений всматривания вы, вероятно, увидите их обоих. Чем быстрее вы обнаружите обоих животных, тем более развиты у вас творческие способности.

Если вы увидели утку. Теперь стоит подробно рассмотреть, какое значение скрывается за увиденным первым животным. Первой видят утку настоящие идеалисты, всегда стремящиеся найти в людях добро. Они подсознательно пытаются разрешить все проблемы, которые хоть как-то связаны с теми, кто им дорог и близок. Окружающие воспринимают таких людей как спокойных и сдержанных, и далеко не все знают, какой драйв и страсть скрываются у них внутри. Обычно этот внутренний "кураж" находит выражение в творчестве. Произведения, созданные такими людьми, восхищают, а творческий потенциал автора не имеет границ. Обычно это очень эмоциональные люди (даже если они не выставляют свои чувства напоказ).