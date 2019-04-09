Почему я больше не вернусь на Кипр

На Кипре мы были 2 раза. Первый раз в августе (разгар сезона), второй - в декабре. Остров разительно отличается летом и зимой. Больше нам понравилось зимой, так как погода комфортная и туристов очень мало.

На Кипре отдыхать очень дорого. Море чистое и приятное. Но дешевле съездить в средиземноморские Турцию или Египет.

Сходить поесть пиццу обойдется минимум в 12 евро. Номер за ночь от 20 евро и выше (это не так и дорого по европейским меркам). В общем, разок на Кипре стоит побывать, хотя бы ради того, чтобы попробовать настоящие спелые цитрусовые.

Для тех, кто впервые выехал за границу и попал на Кипр, он конечно покажется раем - чисто, красивые пляжи и дома.

Но мы с мужем пытаемся путешествовать с комфортом и при этом по максимуму экономить (хотя это и не всегда получается).