Вт, 9.04.2019
Верхом на коне: десятки эстонских красоток в купальниках свели с ума судей конкурса красоты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Молодой русский богач из Эстонии годами не дает покоя жителям страны

Молодой русский богач из Эстонии годами не дает покоя жителям страны

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ФОТО: Instagram

За жизнью этого парня под ником artemij_nr1 следят почти 100 тысяч подписчиков в Instagram. В последние годы на различных форумах и в соцсетях появлялись десятки публикаций на тему того, кто он и где так зарабатывает. 

Сотни девушек со всего мира готовы тут же стать его женой. Но сам молодой человек держит личную жизнь в секрете, о работе не рассказывает, интервью прессе не дает. Большую часть времени проводить в США, периодически хвастается новыми навороченными автомобилями и вкусными обедами. Летает исключительно бизнес-классом. 

Портал Limon.ee уже писал об Артемии раньше. За эти годы жизнь парня хуже не стала.

Смотрите сами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My name is Bond, James Bond

A post shared by Артемий (@artemij_nr1) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шампанское или вино? #businessclass

A post shared by Артемий (@artemij_nr1) on

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