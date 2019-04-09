Молодой русский богач из Эстонии годами не дает покоя жителям страны

За жизнью этого парня под ником artemij_nr1 следят почти 100 тысяч подписчиков в Instagram. В последние годы на различных форумах и в соцсетях появлялись десятки публикаций на тему того, кто он и где так зарабатывает.
Сотни девушек со всего мира готовы тут же стать его женой. Но сам молодой человек держит личную жизнь в секрете, о работе не рассказывает, интервью прессе не дает. Большую часть времени проводить в США, периодически хвастается новыми навороченными автомобилями и вкусными обедами. Летает исключительно бизнес-классом.
Портал Limon.ee уже писал об Артемии раньше. За эти годы жизнь парня хуже не стала.
Смотрите сами!