Глазам не верим! Графиня Копли показала фигуру через неделю после родов

И вот теперь звезда Instagram, модель Ингрид Мянд публикует свежий снимок, доказывающий, что переживать о лишних килограммах, набранных за время беременности, красотке вовсе не стоит.

В прошлую среду 37-летний рэпер Beebilõust сообщил своим поклонникам, что в Эстонии появился новый гражданин – его возлюбленная Ингрид родила первенца. Недели не прошло, а новоиспеченная мать уже публикует в своем Instagram Story свою фигуру. Глядя на этот снимок, крайне сложно поверить, что эта женщина накануне родила малыша.

Впрочем, Ингрид всегда любила удивлять общественность смелыми образами и яркими фотосессиями, часто прямо на улицах района Копли, где она и проживает. Именно поэтому эстонские СМИ окрестили смелую, дерзкую и красивую возлюбленную рэпера Beebilõust Графиней Копли.