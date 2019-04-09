Когда нужно принимать активированный уголь?

В основном все пьют активированный уголь во время пищевых отравлений и редко используют в других медицинских целях. Но есть ещё ряд болезней, при которых уголь действительно сможет помочь избавиться от болезненных ощущений:

Инфекционные заболевания ЖКТ. Метеоризм. Ботулизм. Дизентерия. Сальмонеллез.

Многие используют уголь как средство для похудения, ведь он отлично очищает организм от токсинов и дезинфицирует. Есть специальные диеты, при которых активированный уголь является основным катализатором для похудения, но их очень мало и они могут применяться только с назначения специалиста.

Так что будет, если каждый день пить активированный уголь?

Даже при диетах употребление угля строго ограничено и нельзя принимать его больше 1 недели без перерыва. Обычно после 7 дней постоянного употребления угля делается такой же небольшой недельный перерыв для того, чтобы организм отдохнул и пришёл в норму.

Так как уголь является веществом, которое выводит все вредные вещества из организма, спустя какое-то время после постоянного употребления появится также вероятность того, что уголь начнёт «вымывать» и полезные вещества из организма.

Также высока вероятность появления постоянных запоров. Только в первые несколько дней уголь действительно даёт огромный толчок для организма. После 7 дней (в некоторых случаях больше, зависит от организма), начинаются проблемы, от которых не так просто избавится.