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Что будет, если каждый день пить активированный уголь?

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Уголь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Markus Guhl / PantherMedia / Markus Guhl

Активированный уголь – универсальный сорбент, состоящий из коры деревьев или ореховой скорлупы. Его начали применяться в медицинских целях уже очень давно, начиная с Древнего Египта. Благодаря своим целебным свойствам активированный уголь спас тысячи жизней солдат во время химических атак Первой Мировой войны, пишет Polza-vred.su.

Когда нужно принимать активированный уголь? 

В основном все пьют активированный уголь во время пищевых отравлений и редко используют в других медицинских целях. Но есть ещё ряд болезней, при которых уголь действительно сможет помочь избавиться от болезненных ощущений: 

  1. Инфекционные заболевания ЖКТ.
  2. Метеоризм.
  3. Ботулизм.
  4. Дизентерия.
  5. Сальмонеллез.

Многие используют уголь как средство для похудения, ведь он отлично очищает организм от токсинов и дезинфицирует. Есть специальные диеты, при которых активированный уголь является основным катализатором для похудения, но их очень мало и они могут применяться только с назначения специалиста. 

Так что будет, если каждый день пить активированный уголь? 

Даже при диетах употребление угля строго ограничено и нельзя принимать его больше 1 недели без перерыва. Обычно после 7 дней постоянного употребления угля делается такой же небольшой недельный перерыв для того, чтобы организм отдохнул и пришёл в норму. 

Так как уголь является веществом, которое выводит все вредные вещества из организма, спустя какое-то время после постоянного употребления появится также вероятность того, что уголь начнёт «вымывать» и полезные вещества из организма. 

Также высока вероятность появления постоянных запоров. Только в первые несколько дней уголь действительно даёт огромный толчок для организма. После 7 дней (в некоторых случаях больше, зависит от организма), начинаются проблемы, от которых не так  просто избавится. 

Не нужно пить уголь ежедневно. Этим стоит заниматься только если такую рекомендацию дал профессионал. В любых других случаях стоит избегать постоянного употребления активированного угля, чтобы избежать неблагоприятных последствий для своего организма . 

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