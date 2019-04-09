В Сеть попало видео, где звезда «Дома-2» вся в крови бросается на мужа

Сперва трудно понять, что происходило в тот роковой день: пьяная, обнаженная и измазанная в крови Виктория ходит из комнаты в комнату, а ее супруг фиксирует все происходящее на камеру. Позже из видео становится понятно, что девушка просто порезала руку. Но в сочетании с опьянением и приступом ревности это событие привело к катастрофическим последствиям.

«Ты со своей женой по восемь минут разговариваешь. По поводу сына? Восемь минут? О чем?» — задает вопросы Виктория.

Пока Романец мечется с одного этажа их таунхауса на другой, Гусев продолжает снимать шокирующую обстановку на телефон — разбросанные вещи, разбитые предметы интерьера. По словам мужчины, во время ссоры жена порезала руку, что и стало причиной сильного кровотечения. Кроме того, Романец напала на него с кулаками.

«Вика была пьяна. Бегала по дому абсолютно невменяемая. Расцарапала Антону лицо. Кровь вокруг — ее, сама поранилась. Гусев ее не избивал», — рассказал «СтарХиту» Сергей, друг пары.