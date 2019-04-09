Максима Виторгана сняли в объятиях знаменитой актрисы

Правда, его сфотографировали в объятиях актрисы Дарьи Екамасовой. Снимок опубликовал в своем Instagram сам Виторган. В комментариях он рассыпался в комплиментах в адрес 34-летней лицедейки.

«Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера. И добавлю от себя: она прекрасна», — написал Максим Виторган.

Максим Виторган и Даша Екамасова ФОТО: Instagram

Что касается Екамасовой, то сейчас она замужем за 48-летним телепродюсером Денисом Фриманом. Они познакомились несколько лет назад, и между ними мгновенно вспыхнула искра. Пара поженилась в конце 2016 года, причем церемонию до последнего момента держали в секрете даже от близких друзей.