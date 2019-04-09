Максима Виторгана сняли в объятиях знаменитой актрисы
После расставания Ксении Собчак и актера Максима Виторгана публика продолжает следить за их личной жизнью. Если телеведущая, похоже, обрела личное счастье с режиссером Константином Богомоловым, то сердце Максима, по всей видимости, по-прежнему остается свободным, предполагает Eg.ru.
Правда, его сфотографировали в объятиях актрисы Дарьи Екамасовой. Снимок опубликовал в своем Instagram сам Виторган. В комментариях он рассыпался в комплиментах в адрес 34-летней лицедейки.
«Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера. И добавлю от себя: она прекрасна», — написал Максим Виторган.
Что касается Екамасовой, то сейчас она замужем за 48-летним телепродюсером Денисом Фриманом. Они познакомились несколько лет назад, и между ними мгновенно вспыхнула искра. Пара поженилась в конце 2016 года, причем церемонию до последнего момента держали в секрете даже от близких друзей.
Несмотря на все это, многие подписчики призвали Максима Виторгана обратить пристальное внимание на Екамасову. По мнению пользователей Интернета, она подошла бы интеллигентному актеру гораздо больше, чем «склочная Собчак».