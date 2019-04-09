Сенсация! У 86 процентов людей знак Зодиака неправильный

Эта информация станет неожиданностью для всех, кто, глядя на звезды, искал подсказки и ответы, касающиеся проблемах, отношений, карьеры и здоровья. Согласно последним данным ученых НАСА, 86 процентов людей до сих пор живут под неправильно определенным знаком Зодиака. Исследования астрологов доказывают, что каждое созвездие должно сдвигаться во времени примерно на месяц. Эксперты также обнаружили, что в созвездии появился новый знак Змееносца, который находится между Скорпионом и Стрельцом.

Человек, который согласно новому списку родился под Змееносцем, чувствителен и любит проводить время один. Такие люди хорошо организованы и достигают успеха без каких-либо проблем, часто они также креативны и жаждут знаний. Название Змееносца происходит от мифического сына Аполлона и Короноса - Асклепия, который мог воскресить мертвых. Согласно греческой мифологии, он был первым доктором на Земле, которого после смерти поместили среди созвездий как змея. Согласно последним исследованиям, сравнение дат и месяцев, соответствующих каждому отдельному элементу, выглядит следующим образом: