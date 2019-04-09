Невероятно! Жeнщинa прожила 99 лeт не зная, что ее органы расположены неправильно

Умершая в 2017 году американка завещала свое тело науке, передает msn.com. При вскрытии 99-летней женщины, смерть которой наступила в результате естественных причин, медики обнаружили транспозицию органов. Печень, желудок и другие органы брюшной полости были расположены зеркально органам обычного человека. Однако сердце Розы Марии находилось, как и полагается, в левой стороне грудной клетки. Вскрытие начали студенты, которые делали это впервые, поэтому они усомнились в своих действиях и вызвали профессора на подмогу.

Доктор Кэм Уолкер говорит, что такое расположение органов встречается крайне редко и чаще всего связано с опасными для жизни сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому люди с таким расположением органов редко доживают до взрослого возраста, а сама транспозиция органов у них выявляется очень быстро – при первых жалобах на здоровье. По словам специалиста, лишь один из 50 миллионов таких людей доживает до 20 лет. Тем не менее, семья Бентли утверждает, что Роза Мария жила без каких-либо хронических заболеваний, кроме приобретенного уже в пожилом возрасте артрита. Родственники уверены, что женщина и сама не знала, что является обладателем столь редкой патологии.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube