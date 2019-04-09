Вт, 9.04.2019
Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в крошечном бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Пользователь YouTube раскрыл хитрость, как можно бесплатно поесть в McDonald’s
Хотите проэкспериментировать?

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Иллюстративное фото

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Недавно пользователь с ником Hamburglar Bourne поделился на своем канале способом, с помощью которого можно прекрасно перекусить фастфудом и не потратить ни цента, передает Life.

Ролик Hamburglar Bourne быстро собрал больше миллиона просмотров, и легко понять почему. На видео парень делает заказ в электронной кассе: добавляет в корзину 10 бургеров, а затем убирает из них мясо. После этого парень выбирает еще один бургер — тот же, но уже полноценный, с мясом.

 

После такого количества бургеров автомат включает дополнительную скидку, по которой каждый бургер идет за один доллар. И, пересчитав все акции и пожелания покупателя, электронная касса выдает нулевой чек. Вы нам ничего не должны, приятного аппетита и заходите к нам еще!

Судя по всему, парни проводили свой эксперимент в Австралии. Но сработает ли такая махинация в Эстонии — неизвестно.

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