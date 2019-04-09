Пользователь YouTube раскрыл хитрость, как можно бесплатно поесть в McDonald’s

После такого количества бургеров автомат включает дополнительную скидку, по которой каждый бургер идет за один доллар. И, пересчитав все акции и пожелания покупателя, электронная касса выдает нулевой чек. Вы нам ничего не должны, приятного аппетита и заходите к нам еще!

Судя по всему, парни проводили свой эксперимент в Австралии. Но сработает ли такая махинация в Эстонии — неизвестно.