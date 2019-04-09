Вт, 9.04.2019
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  • Смотрите и поражайтесь: первоклашка упала с 26-го этажа, отряхнулась и пошла дальше

Смотрите и поражайтесь: первоклашка упала с 26-го этажа, отряхнулась и пошла дальше
Чудеса случаются!

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Падение девочки с 26 этажа

ФОТО: скриншот с youtube.com

Родители оставили спящую шестилетнюю дочь одну в квартире на 26-м этаже высотного дома. Проснувшись, малышка пошла их искать и нечаянно выпала из окна. Ее стремительное падение попало на камеру, сообщает Life со ссылкой The Sun.

Ужасающее падение маленькой девочки с 26-го этажа попало на камеру видеонаблюдения в Китае. К счастью, она чудом выжила — конец этого видео заставит вас не верить своим глазам.

Но самые удивительные кадры сняты внутри гаража — его крыша, должно быть, замедлила падение девочки, благодаря чему она смогла выжить. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения внутри гаража, видно, как малышка пробивает крышу, потом некоторое время лежит на полу, встает и бодрым шагом идёт дальше искать родителей.

Малышку тут же ​​доставили в больницу в китайском городе Чунцине. После врачебного осмотра выяснилось, что единственная травма, которую она получила, — это перелом руки.

Все же китайцы - особенные люди, не так ли?

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